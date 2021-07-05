В Киеве начал разрушаться еще один путепровод

Главное: В Киеве обвалилась часть конструкции Берестейского путепровода. В связи с этим под ним ограничили движение по одной из полос.

Детали: В Киеве начал разрушаться Берестейский путепровод. Об этом сообщает Telegram патрульной полиции Киева.

«Из-за обвала части конструкции Берестейского путепровода патрульные перекрыли под ним движение по левой полосе. Ожидается осложнение движения по проспекту Победы в направлении центральной части города», — говорится в сообщении.

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