Спасатели уже больше суток не могут потушить мусорную свалку под Тернополем

Главное: В Тернопольской области уже более суток горит местная свалка. За это время спасателям удалось потушить около 30 кв. метров из ста.

Детали: 30 июня в селе Малашевцы Тернопольской территориальной общины Тернопольской области продолжается ликвидация пожара на полигоне твердых бытовых отходов. Как сообщается на официальной странице местного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook, площадь возгорания составляет 70 кв. м.

На месте происшествия работают 4 единицы техники ГСЧС и 16 спасателей. Дополнительно привлечено 8 единиц техники коммунальных служб.

Как сообщает «Укринформ», на Малашевской мусорной свалке площадью более 9 га в настоящее время накоплено свыше 14 млн кубических метров мусора. Из этой массы при разложении органических отходов образуется огнеопасеный газ метан. Здесь уже третий месяц подряд работает современная станция дегазации общей мощностью 659 кВт.

Два года тому назад на Малашевской свалке обустроили мусоросортировочную линию, в результате работы которой уменьшаются объемы твердых бытовых отходов, вывозимых на полигон.

В тему: О пожаре на свалке в Малашевцах под Тернополем стало известно 29 июня 2021 года. Тогда сообщалось о возгорании на площади около 100 кв. м.