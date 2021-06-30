Украинские полярники опубликовали фотографии удивительного атмосферного явления

Главное: Над украинской антарктической станцией «Академик Вернадский» появились перламутровые облака. Участники экспедиции опубликовали фотографии редкого атмосферного явления.

Детали: Украинские полярники заметили над станцией «Академик Вернадский» перламутровые облака. Как сообщается на официальной странице Национального антарктического центра в Facebook, это довольно редкое явление, которое наблюдается преимущественно в полярных регионах, когда в нижних слоях стратосферы (на высоте 15-27 км) температура опускается до аномального уровня (около −85 ° С).

Именно такая температура является одним из главных условий формирования этих облаков. Другое обязательное условие — наличие ядер конденсации, то есть миничастичек, на которых пар начинает переходить в жидкое состояние.

Перламутровые облака очень тонкие, поэтому днем ​​на фоне рассеянного света их фактически не видно, а вот во время захода солнца, когда оно опускается на несколько градусов ниже горизонта, свет отражается от кристалликов льда в облаках таким образом, что возникает оптический эффект иризации. Он и «красит» облака в разные цвета.

Возникновение перламутровых облаков связывают с горными волнами: когда поток воздуха в тропосфере натыкается на высокий горный хребет, «уходит» вверх, огибает его и «падает» вниз. Так образуется волна.

Поскольку в полярных регионах высота тропосферы не более 7-8 км, то верхушка волны попадает в стратосферу, способствуя формированию перламутровых облаков. Также их образования может быть связано с сильными тропосферными циклонами.

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