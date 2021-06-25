Автокран убил человека и обесточил половину Винницы

Главное: Сегодня в Виннице в ходе незаконных работ подъемный кран задел линии электропередач. Руководитель грузовых работ погиб на месте, а почти половина города остались без света.

Детали: 25 июня в районе полудня в результате технологического повреждения в электросетях случилось обесточивание ряда подстанций, питающих Винницу. Как сообщает АО «Винницаоблэнерго» на официальной странице в Facebook, без света оказалась значительная часть областного центра.

Авария произошла на окружной дороге в направлении Тяжилова. Во время погрузочно-разгрузочных работ сторонними лицами подъемный кран приблизился на недопустимое расстояние к линии электропередач.

В результате происшествия повредился провод электролинии и выключились пять подстанций, питающих потребителей почти половины города Винница на период включения резервов питания. Руководитель работ погиб на месте.

Аварийные бригады за несколько часов восстановили электроснабжение в большинстве обесточенных районов.

В тему: В июне 2014 года в Одесской области легкий самолет АН-¬2 («кукурузник») при обработке поля пшеницы влетел в провода высоковольтной линии электропередач напряжением 10 тыс. вольт. В результате аварии было повреждено 4 пролета проводов, обесточено два населенных пункта Березовского района — Викторовка и Степановка,