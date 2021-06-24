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Фото-Новости > Мужчина среди бела дня выпрыгнул из окна в самом сердце Киева

Мужчина среди бела дня выпрыгнул из окна в самом сердце Киева

Александр Панько
24.06.21 21:24
480
Мужчина среди бела дня выпрыгнул из окна в самом сердце Киева

Главное: Из окна многоэтажки на столичном Крещатике выпал мужчина. Он погиб на месте происшествия.

Детали: Во второй половине дня 24 июня в центре Киева, недалеко от Европейской площади, из окна квартиры на 7 этаже выпал мужчина. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего и все детали события, общаются со свидетелями и очевидцами.

Фотографии с места происшествия публикует канал dtp.kiev.ua в Telegram.

В тему: За пять месяцев в Украине зафиксировали 126 самоубийств среди подростков. Это больше, чем за весь минувший год.

Тэги: Киев, самоубийство, суицид, Крещатик, окно, Европейская площадь, Национальная полиция Украины, новости Украины

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