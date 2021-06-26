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Фото-Новости > Останки неизвестного монстра на английском берегу не на шутку испугали детей

Останки неизвестного монстра на английском берегу не на шутку испугали детей

Александр Панько
26.06.21 11:56
672
Останки неизвестного монстра на английском берегу не на шутку испугали детей

Главное: Семья из Великобритании гуляла по одному из мерсисайдских пляжей и заметила странное существо. Увидев его дети в страхе разбежались.

Детали: 46-летний англичанин Кирон Провост гулял по пляжу Нью-Брайтон в графстве Мерсисайд вместе с невестой и тремя дочерьми. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, в какой-то момент они заметили на берегу нечто странное и решили подойти поближе.

«Перед нами лежало непонятное существо — я не видел ничего подобного раньше», — рассказал мужчина, добавив, что дети сразу же разбежались, потому что останки выглядели страшно и от них неприятно пахло.

У выброшенного на берег животного отсутствовала нижняя часть тела, а из пасти виднелись острые зубы. «Животное действительно выглядело жутко», — прокомментировал другой очевидец.

В итоге Провост погуглил находку, и пришел к мнению, что это была маленькая морская свинья.

Отметим, что морские свиньи относятся к семейству морских млекопитающих и распространены по всей Великобритании.

В тему: Весной 2009 года на пляже в Тампа Бэй в США было обнаружено непонятное чудовище.

В октябре 2010 года в болотах Мадагаскара было найдено неизвестное существо, напоминающее мангуста.

В 2013 году в холодных арктических водах северной части Канады была поймана очень редкая рыба. Исследователи идентифицировали его, как суперредкую длинноносую химеру.

В сентябре 2017 года на пляже в американском штате Техас, пережившем сильнейший ураган «Харви», было обнаружено загадочное существо с острыми зубами.

Тогда же местные жители обнаружили на берегу филиппинского острова Лейт тушу неизвестного огромного морского животного.

В октябре ученые приступили к исследованию глубоководного загадочного существа, чьи останки были найдены на удаленном пляже в штате Аляска. Белый объект длиной около полутора метров обнаружил в Бернерс-Бей местный житель Бьорн Диле, когда шел на лодке.

В ноябре того же года жители Севастополя обнаружили на одном из городских пляжей странное существо, выброшенное морем. Находка удивила, но одновременно и напугала горожан. Однако, по мнению скептиков, это всего лишь веник в мазуте.

В начале 2020 года житель американского штата Южная Каролина Александр Илг обнаружил на пляже Фолли Бич странный шар розового цвета, похожий на желе.

В июле того же года жители китайской провинции Хэнань заметили странное трехметровое существо, похожее на монстра, почитаемого в местной культуре. Однако есть мнение, что речь идет об обычном косяке рыб.

В октябре на берег одного из американских штатов приливом выбросило странное существо с щупальцами. Ученые предположили, что это семиногий осьминог.

Тогда же жители греческого острова Крит нашли на северном берегу останки загадочного существа. По данным экспертов, это барсук, потерявший шерсть и раздувшийся после долгого пребывания в воде.

В декабре в таиландской провинции Краби рыбак поймал в реке странное существо с множеством длинных черных ног. При этом оно передвигалось как паук.

В самом конце года загадочное мертвое «чудовище» вымыло на берег британского графства Пембрукшир в Уэльсе. Находка не на шутку озадачила специалистов.

В марте 2021 года в Уэльсе море выбросило на берег останки неизвестного морского животного длиной свыше 7 метров и весом в 4 тонны.

Тэги: Великобритания, мир, пляж, существо, Англия, монстр

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