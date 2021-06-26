Останки неизвестного монстра на английском берегу не на шутку испугали детей

Главное: Семья из Великобритании гуляла по одному из мерсисайдских пляжей и заметила странное существо. Увидев его дети в страхе разбежались.

Детали: 46-летний англичанин Кирон Провост гулял по пляжу Нью-Брайтон в графстве Мерсисайд вместе с невестой и тремя дочерьми. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, в какой-то момент они заметили на берегу нечто странное и решили подойти поближе.

«Перед нами лежало непонятное существо — я не видел ничего подобного раньше», — рассказал мужчина, добавив, что дети сразу же разбежались, потому что останки выглядели страшно и от них неприятно пахло.

У выброшенного на берег животного отсутствовала нижняя часть тела, а из пасти виднелись острые зубы. «Животное действительно выглядело жутко», — прокомментировал другой очевидец.

В итоге Провост погуглил находку, и пришел к мнению, что это была маленькая морская свинья.

Отметим, что морские свиньи относятся к семейству морских млекопитающих и распространены по всей Великобритании.

В тему: Весной 2009 года на пляже в Тампа Бэй в США было обнаружено непонятное чудовище.

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