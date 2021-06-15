Нигерийцы на день рождения резали коз на пляже в Днепре

Главное: В Днепре группа иностранцев празднуя день рождения привела с собой на пляж четырех коз и успела перерезать трем из них горло, прежде чем вмешалась полиция.

Детали: Отдыхающие на Мануйловском пляже в Днепре вызвали полицию, услышав вопли животных и почувствовав запах гари. Как сообщает Gorod.dp.ua, приехавшие на место правоохранители установили, что группа граждан из Нигерии режет козам горло и бросает их туши в костер.

На момент появления полиции трех коз они уже успели забить. Еще одно животное удалось спасти.

Как объяснили иностранцы, они организовали пикник в честь дня рождения своего товарища. Полиция задержала их для разбирательства.

Теперь всю компанию могут привлечь по статьям о нарушении требований пожарной безопасности в лесах, хулиганстве, а также жестоком обращении с животными.

Видео с места событий публикует канал Днепр Оперативный LIVE в YouTube.

В тему: В ноябре 2017 года в Одесской области правоохранители задержали троих иностранных граждан, подозреваемых в совершении жестокого ритуального убийства.