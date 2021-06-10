В Одессе пациентов психбольницы вывезли на кладбище и бросили там

Главное: В Одессе трех людей с инвалидностью вывезли из медучреждения и бросили на одесском кладбище. Там их и нашли неравнодушные граждане.

Детали: В Одессе трех пациентов областного медцентра психического здоровья нашли на кладбище. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в четверг, 10 июня.

У всех трех мужчин есть инвалидность: у одного — травма головы, у другого нет обеих ног, а третий — передвигается ползком.

"Мужчины утверждали, что их вывезли из медучреждения на кладбище. Там их и нашли неравнодушные граждане. Всех троих временно поместили в Одесский городской центр интеграции лиц без определенного места жительства«,- написала Денисова.

Руководитель центра рассказал Денисовой, что 4 июня около 16.30 в заведение «скорой» доставили троих мужчин. Один из них подтвердил, что они действительно находились на лечении в Одесском областном медцентре психического здоровья.

"В указанном заведении моему представителю подтвердили, что найденные мужчины — их пациенты, которых выписали накануне по собственному желанию и по письменному заявлению. И объяснили, что указанные лица находились в удовлетворительном психическом состоянии на момент осмотра, к ним не применяли принудительной госпитализации«,- добавила Денисова.

Также все трое не были признаны судом недееспособными. У них была возможность самовольно оставлять медцентр и возвращаться туда по желанию. Тем не менее, «как люди с инвалидностью могли преодолеть расстояние в 7 километров» Денисовой в медцентре не объяснили.

Теперь правоохранители начали досудебное расследование по статье о заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни.

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