В Израиле нашли куриное яйцо, которому… тысяча лет

Главное: В Израиле нашли уникальное куриное яйцо. Ему тысяча лет.

Детали: Удивительную находку обнаружили археологи во время раскопок в Явне. О ней сообщает Управление древностей Израиля.

Информируется, что тут было найдено совершенно целое яйцо курицы. Его возраст оценивается в тысячу лет.

Эксперты говорят: «Части яичной скорлупы находили и ранее. Например, в Граде Давида, в Кейсарии и Аполлонии. Из-за хрупкости почти не сохранились целые куриные яйца. Даже на мировом уровне это чрезвычайно редкая находка».

Выяснилось, что яйцо уцелело за столько лет потому, что находилось в колодце с нечистотами.

В нем также обнаружили три костяные куклы исламского периода, использовавшиеся в качестве игрушек.

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