Под Киевом задержана серийная мошенница

Главное: В Киевской области задержана серийная мошенница. Аферисткой оказалась 43-летняя уроженка Луганской области, не имеющая постоянного места жительства, ранее неоднократно судимая.

Детали: В Киевской области правоохранители задержали аферистку, которая вводила в заблуждение продавцов магазинов, аптек и присваивала их личные вещи. Об этом в понедельник, 4 июня, сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что мошенница, представившись сотрудницей энергетической компании, говорила, что в ближайшее время будет подано напряжение 40 тысяч вольт, а потому необходимо все украшения или другие металлические предметы снять и положить в темный пакет, иначе они почернеют. Потом она забирала пакет с вещами и исчезала в неизвестном направлении.

Как рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, подобных эпизодов было около 20.

"Фастов, Белая Церковь, Обухов, Борисполь, Ирпень, Васильков - это лишь краткий перечень городов, где отметилась мошенница за последний период. По оперативной информации, она действовала также в столице и других областях нашего государства", - сообщил он.

Аферисткой оказалась 43-летняя уроженка Луганской области, не имеющая постоянного места жительства, ранее неоднократно судимая. У нее изъяли украшения и технику, которые могли быть похищены.

Женщину задержали в Обухове после очередной попытки присвоить золото и ценности. Ее поместили в изолятор временного содержания.

Ей сообщено о подозрении по факту мошенничества (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

В тему: В июле минувшего года мошенница «нагрела руки» на доверчивых киевлянах, продавая им липовые путевки.