Часть Украины ушла под воду. Кое-где люди катаются на улицах на байдарках

Главное: Из-за непогоды в некоторых городах Украины улицы превратились в самые настоящие реки. Кое-где люди даже плавали на байдарках.

Детали: Сегодня, 2 июня, в восточных областях Украины продолжает бушевать непогода. Так, в Днепре улицы превратились в реки.

Автомобили буквально тонули в районе микрорайона Северный, сообщает Telegram-канал «Днепр Сейчас».

Горожане активно снимали ненастье и делились видео с соцсетях.

А на одной из улиц в Днепре местный житель устроил заплыв на байдарке.

А в одном из магазинов не выдержала крыша, дождь полился прямо рядом с прилавками.

Непогода не обошла стороной и Мариуполь.





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