Нерадивый угонщик повредил дюжину автомобилей на Харьковщине, но так и не смог покататься

Главное: Житель городка в Харьковской области повредил в общей сложности 12 автомобилей, пытаясь их угнать. На последнем его задержали правоохранители.

Детали: 34-летний житель Змиева Харьковской области поздно вечером 24 мая разбил кирпичом стекло припаркованного автомобиля Audi A6, проник в салон и попытался запустить двигатель, соединив провода замка зажигания. Как сообщает Департамент коммуникации местной полиции, впоследствии он проделал аналогичную операцию еще с несколькими автомобилями, пока на его действия не обратили внимание местные жители.

Они и сообщили в правоохранительные органы.

Как выяснили полицейские, в тот вечер мужчина таким образом повредил 10 автомобилей жителей Змиева. Еще два аналогичных преступления он совершил в ночь на 22 мая.

Свои действия он объяснил желанием покататься, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Все пострадавшие обратились в полицию с заявлениями.

Подозреваемого сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, по статье о незаконном завладении транспортным средством. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества

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