На многострадальном «мосту Кличко» снова меняют стекла

Главное: Сотрудники «Киевавтодора» на протяжении двух дней будут менять поврежденные стекла на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве.

Детали: На Владимирском пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, известном также как «мост Кличко», начали менять поврежденное стекло. Как сообщается на официальной странице «Киевавтодора» в Facebook, рабочие устанавливают стеклопакеты европейского производства с усиленной прочностью, выполняют герметизацию и монтируют защитную обойму.

Работы планируют закончить в течение ближайших двух дней.

В тему: 11 июля 2019 года на стеклянном пешеходно-велосипедном мосту в Киеве начало разваливаться ограждение.

29 июля здесь треснуло боковое стекло.

Менее, чем через месяц, внутри конструкции поселились мухи.