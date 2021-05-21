Тусовщики на Подоле требуют увольнения начальника полиции

Главное: В Киеве возле Подольского райотдела полиции собрался митинг против полицейского произвола. Протестующие требуют увольнения начальника управления полиции и привлечения его к ответственности за возможное насилие по отношению к художнику Дмитрию Богайчуку.

Детали: Культурно-развлекательные заведения, работающие в Киеве Подоле, устроили акцию против полицейского произвола под Подольским управлением Нацполиции Киева. Как сообщает «Громадське», по словам организаторов акции «Остановим сафари на Подоле», правоохранители якобы совершают противоправные рейды на культурные заведения района и совершают действия насильственного характера.

Таким образом, как утверждается, в ночь с 18 на 19 мая полицейскими был избит художник Дмитрий Бугайчук. Его якобы остановили из-за пакета с веществом, похожим на наркотическое.

Адвокат пострадавшего отрицает его причастность к наркотикам. По его словам, подзащитный встречался с другом на ул. Кирилловская. «Когда они уже расходились, подъехал батальон спецназначения и художника попросили подойти к автомобилю. После вопросов, зачем это делать, Бугайчука ударили в лицо, и затем продолжали бить», — рассказал юрист.

Как сообщает «Украинская правда», в целом на акцию собрались около 500 человек. Они установили напротив отделения импровизированную сцену и громко включили электронную музыку.

Участники держат плакаты с надписями «Полиция насилует и убивает, но не защищает. Почему?», «Уберите мусор с Подола», «Рейв своих не бросает».

Как расскзал сотрудник музыкального агентства «Ухо» Михаил Богачев, протестующие требуют снять главу Подольского управления Нацполиции, остановить преследование деятелей культуры Подола и обеспечить им возможность работать по закону.

По другую сторону от протестующих вышли около 20 оппонентов. Это в основном женщины с напечатанными плакатами «Стоп наркопритонам в Киеве».

Акцию охраняет не менее 100 представителей Нацгвардии, работает Полиция диалога и общественные наблюдатели OZON.

На акции также присутствовали флаги Украины и ЛГБТИК сообщества.

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