«Это когда я уже буду в раю»: черниговский фермер построил для себя мавзолей за 3 млн долларов

Главное: Генеральный директор одного из сельскохозяйственных предприятий Леонид Яковишин построил в Чернигове собственную усыпальницу в виде мавзолея Наполеона стоимостью $3 млн.

Детали: Генеральный директор ООО «Земля и воля», Герой Украины Леонид Яковишин достроил свою усыпальницу в виде мавзолея. Как сообщает «Суспильне», стоимость конструкции составила 3 млн долларов, на его строительство ушло 10 лет.

Саркофаг стоит $150 тыс., весит 23 тонны. Одна крышка из красного гранита — 2,5 тонны.

Помимо всего прочего, в мавзолее также размещены четыре позолоченных скульптуры Яковишина — в 20 лет, 40, 60 и 80 лет.

«Проект мавзолея полностью моя задумка», — сказал мужчина и добавил, что за основу усыпальницы был взят мавзолей Наполеона.

«Мавзолей будет открыт каждый день с 10 до 17 часов, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю», — заключил аграрий.

В тему: В ноябре 2016 года в соцсетях появилась информация о том, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко построил в своем поместье в Козине домовой храм и украсил его фресками с собственным изображением в качестве римского патриция.