В Николаеве второй день выгружают контрабанду, прибывшую под видом цемента

Главное: На теплоходе с цементом, прибывшем в Николаевский порт, обнаружили 13 тонн контрабанды — обуви, спортивных костюмов, купальников, парфюмерии, автозапчастей. Выгрузка рекордной партии контрабанды продолжается второй день.

Детали: Пограничники обнаружили рекордную партию контрабанды, которую привезли на теплоходе с цементом в Николаев. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, незаконный груз выявили 17 мая во ходе реализации оперативной информации.

Ориентировочно, на судне прибыло 13 тонн контрабанды — обуви, спортивных костюмов, купальников, парфюмерии, автозапчастей и т. д. По состоянию на утро 18 мая уже выгружено три четверти контейнеров с незаконным товаром.

В настоящее время продолжаются следственные действия и устанавливается круг причастных к незаконной сделки человек. Продолжается выгрузка биг-бэгов (мягких контейнеров) с контрабандным товаром.

После проведения соответствующих экспертиз и перерасчета будет установлена​​сумма оценки товаров.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко уточнил УП, что судно под флагом Палау прибыло в Украину из Турции.

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