Нашествие змей на Харьковщине. Местные жители сильно напуганы

Главное: В Харьковской области — настоящее нашествие змей. Рептилии совершенно не боятся людей и селятся прямо во дворах местных жителей.

Детали: Жителей Харьковской области осаждают змеи. Ползучие обнаглели до такой степени, что лезут во дворы и селятся на усадьбах рядом с людьми, сообщает ГородХ.

На обилие гадюк поступают жалобы из разных концов региона. Граждане озадачены опасным соседством и ума не приложат, как изгнать живность со дворов.

«Ездили на Пасху к маме в Тарановку (ныне Чугуевский район). У нас во дворе стоит беседка, и я когда увидела возле обеденного стола змеиный ком — просто обомлела. А потом визжала, пока мама пыталась аккуратно веничком загнать их в ведро, чтобы потом вынести в яр», — рассказывает Елена.

По ее словам, жители сел в окрестностях Липцев уже привыкли к соседству змей.

«Знакомая рассказывала, что куры гуляли по двору и нашли червячков. Начали клевать, а через час раздулись и подохли. Оказалось, что это были не червячки, а маленькие гадючки», — добавляет Лена.

А в поселке Высоком под Харьковом змеи и вовсе не дают проходу местным жителям.

«Честно говоря, я иногда боюсь по улице пройтись. Когда увидела змею во дворе — выкосили всю траву, разобрали все склады веток, чтоб под ними гады не заводились. Сейчас ищу контакты змееловов, чтобы были под рукой на всякий случай», — говорит Татьяна.

А недавно в населенном пункте и вовсе жуткий случай произошел.

«У моей соседки на участке есть декоративный прудик с кувшинками. Рядом жили лягушки — квакали и квакали, а в какой-то момент притихли. Соседка говорит: слышу — жаба кричит. Дочка выглянула в окно, а там змея ест лягушку. Они испугались, вызвали службу — кто-то им посоветовал. Те приехали, поставили ловушки, поймали две змеи, надымили каким-то дымом и сказали: теперь змеи с вашего участка уйдут. А куда они уйдут? На соседние участки и уйдут. Второй раз приезжали, поймали змею, посадили ее в ведро, а она из ведра сбежала и уползла», — жалуется Марина.

Местные говорят, что на Пасху многие выбрались в высочанский лесок, где одного мужчину укусила змея. В больнице пострадавшему сказали, что яд под кожу якобы не попал. Но рука все равно сильно распухла.

Медики советуют: если вас укусила змея, необходимо сразу туго перетянуть руку или ногу, и ни в коем случае не употреблять алкоголь. Затем экстренно обратиться за медпомощью.

Чтобы обезопасить себя от укусов, при походе в лес лучше надеть закрытую одежду и обувь. Если встретится гадюка — нельзя ее трогать, лучше быстро уйти, так как рептилия не будет догонять и нападать.

В тему: В конце апреля сообщалось, что в Харькове змеи держат в страхе жителей двухэтажки.