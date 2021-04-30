Ночью в Одессе горел санаторий

Главное: В Одессе горел санаторий. Пострадал мужчина.

Детали: Минувшей ночью в Одессе случилось огненное ЧП. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается, что произошел пожар в пятнадцатиэтажном корпусе клинического санатория имени Пирогова.

Информируется, что загорелся матрас в комнате на втором этаже.

В результате инцидента находящийся на лечении 48-летний мужчина с ограниченными возможностями движения получил ожоги рук, туловища и головы. Сейчас его в тяжелом состоянии госпитализировали.

При этом спасатели провели эвакуацию девяти человек.

Уже выяснена причина пожара – это перегрузка электрического удлинителя.

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