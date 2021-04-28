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Фото-Новости > На Луганщине бывший зек изнасиловал 6-летнюю девочку

На Луганщине бывший зек изнасиловал 6-летнюю девочку

Александр Панько
28.04.21 14:14
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На Луганщине бывший зек изнасиловал 6-летнюю девочку

Главное: В Луганской области задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 6-летней девочки. Как оказалось, задержанный ранее уже отбывал срок.

Детали: На Луганщине полицейские задержали 48-летнего жителя Северодонецка, который подозревается в изнасиловании 6-летней девочки. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай.

Ребенка госпитализировали в больницу.

Отмечается, что накануне, вечером 27 апреля в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее 6-летнюю дочь изнасиловал неизвестный мужчина.

В ходе проведения следственно-оперативных действий установили личность преступника, его место нахождения и задержали его.

«Во время проведения неотложных следственных действий были установлены обстоятельства преступления и по месту жительства задержанного изъяты вещественные доказательства», — говорится в сообщении.

Задержанным оказался ранее судимый за имущественные преступления, работающий инженером на одном из предприятий города.

По факту преступления следователи открыли уголовное производство.

В тему: В феврале минувшего года в Запорожье педофил изнасиловал двух школьников.

Тэги: изнасилование, общество, происшествие, Луганск, Луганская область

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