На Луганщине бывший зек изнасиловал 6-летнюю девочку

Главное: В Луганской области задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 6-летней девочки. Как оказалось, задержанный ранее уже отбывал срок.

Детали: На Луганщине полицейские задержали 48-летнего жителя Северодонецка, который подозревается в изнасиловании 6-летней девочки. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУНП в Луганской области Татьяна Погукай.

Ребенка госпитализировали в больницу.

Отмечается, что накануне, вечером 27 апреля в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее 6-летнюю дочь изнасиловал неизвестный мужчина.

В ходе проведения следственно-оперативных действий установили личность преступника, его место нахождения и задержали его.

«Во время проведения неотложных следственных действий были установлены обстоятельства преступления и по месту жительства задержанного изъяты вещественные доказательства», — говорится в сообщении.

Задержанным оказался ранее судимый за имущественные преступления, работающий инженером на одном из предприятий города.

По факту преступления следователи открыли уголовное производство.

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