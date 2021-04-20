Попытка сделать селфи на крыше грузового поезда закончилась трагедией на Черниговщине

Главное: В Черниговской области произошла трагедия. Молодой парень получил смертельный удар током, пытаясь сделать селфи на крыше поезда.

Детали: В одном из сел Бобровицкой территориальной громады (Черниговская область) погиб 16-летний подросток, который пытался сделать селфи на крыше грузового поезда. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщили в полиции региона.

Полицейские установили, что подросток проживал в Киеве и недавно приехал в гости к дедушке в село. В тот день он отдыхал вместе с друзьями в лесополосе недалеко от железной дороги.

«Парень решил сделать селфи на грузовом вагоне, встал на крыше поезда в полный рост, в результате чего получил поражение электрическим током от линии с большим напряжением. От удара высоковольтной линии парня отбросило на землю и он начал гореть. Подросток скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

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