Тысячи канистр с неизвестным веществом заполнили устье реки под Киевом

Главное: В одну из рек под Киевом кто-то выбросил несколько тысяч канистр с неизвестным едким веществом.

Детали: В реку Кизка, которая протекает вдоль населенного пункта Блиставица в Киевской области, неизвестные выбросили около трех тысяч канистр с неизвестным веществом. Как сообщает «Хмарочос», этот водоем является притоком реки Ирпень, которая в свою очередь впадает в Днепр.

20-литровые канистры плотно покрыли русло реки на участке 350-400 метров. По словам старосты Блиставицы Светланы Микишы, после нескольких часов пребывания возле этих бочек, она долго время испытывала тошноту.

Как рассказал заместитель председателя президиума Украинского общества охраны природы Игорь Артеменко, заметив свалку, экологи обращались в разные инстанции, но отреагировали только в Буче. 17 апреля здесь была организована уборка канистр, к которой присоединились полицейские, спасатели, работники горсовета, местные жители.

Канистры отправят на хранение, а после экспертизы, которая должна установить, что за вещество находилось в них — на утилизацию.

Артеменко отмечает, что на каждой канистре есть маркировка, а также гарантийные талоны, по которым видно, что канистры Kärcher былм куплены в Новой Линии. Чиновники планируют установить возле реки ограничительные барьеры, чтобы габаритный транспорт не смог туда подъехать.

Как сообщается на канале Буча NEWS в YouTube со ссылкой на секретаря Бучанского городского совета Тараса Шаправского, всего в русле были найдены около 3000 20-литровых канистр. «Большинство канистр, к счастью, герметично закрыты, и это вещество не успело попасть в воду. Некоторые канистры все же разгерметизированы, и маслянистые пятна есть в воде», — рассказал он.

Как рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации охотников и пользователей охотничьих угодий Виктор Червоный в комментарии «Подробностям», едким веществом в канистрах мог быть хлордезин.

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