В Сети говорят о разрушении конструкции моста Метро. В «Киевавтодоре» все опровергают

Главное: В СМИ появилась информация о разрушении моста Метро в Киеве. В «Киевавтодоре» оперативно отреагировали, заявив, что это фейк.

Детали: В понедельник, 19 апреля, в СМИ появилась информация об обрушении конструкции моста Метро в Киеве. Однако в «Киевавтодоре» это отрицают. Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

«В СМИ распространяют сообщения об обрушении конструкций моста Метро. Обращаем внимание, что информация не соответствует действительности. Ситуация произошла не на сооружении, а на подпорной стенке набережной, которая конструктивно не связана с мостом», — говорится в сообщении.

По данным предприятия, конструкция моста вследствие происшествия — не повреждена, угрозы людям также нет. Сотрудники КП «Киевавтодормост» огородили часть подпорной стенки.

В то же время в «Киевавтодоре» заявили, что город собирается выполнить капитальный ремонт моста Метро через Днепр.

«Это будет продолжение масштабного обновления комплекса сооружений, которое началось с капитального ремонта моста Метро через Русановский пролив. И это первое масштабное обновление с момента стро ительства сооружения в 1965 году», — говорится в сообщении.

В тему: В сентябре 2019 года сообщалось, что в Киеве в районе станции метро «Нивки» стал разрушаться путепровод, который недавно капитально отремонтировали.