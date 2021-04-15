Ромны потрясло жуткое преступление

Главное: В Ромнах мужчина зарезал свою мать. Также он пытался убить отца.

Детали: Страшное преступление произошло в Ромнах (Сумская область) в минувшую среду, 14 апреля. О ЧП сообщает местная полиция.

Информируется, что тут тридцатипятилетний мужчина зарезал свою мать и пытался убить отца молотком, нанося удары по голове (родителям по 59 лет).

Все случилось после семейной ссоры в одном из местных домов.

Полиция говорит: «Поняв, что натворил, мужчина выбежал из квартиры в том, в чем был одет – в футболке, спортивных штанах и без обуви. Убегая по улице, у одного из частных домов заметил чей-то велосипед, вскочил на него и уехал».

Впрочем, через несколько часов копам удалось найти и задержать его.

Уже возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины «Убийство».

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