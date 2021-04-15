Под Киевом пропал 2-летний мальчик. К поискам привлекли авиацию

Главное: Накануне, 14 апреля, в Вышгородском районе под Киевом в селе Раговка пропал 2-летний малыш. Сегодня к его поискам привлекли аэроразведку.

Детали: Правоохранители Киевской области разыскивают 2-летнего Богдана Униченка, который исчез в селе Раговка. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в Телеграм-канале.

О его исчезновении мать заявила еще вчера, однако до сих пор малыша не удалось найти.

По данным МВД, мать обнаружила отсутствие сына около 16:00 (по Киеву) в среду, 14 апреля. Сначала она пыталась искать мальчика собственными силами, однако это дало результатов и она обратилась в полицию около 21:00.

Приметы мальчика:

— на вид 2-3 года, рост 95 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, лицо круглое, глаза серые.

— одет в шапку синюю с белыми полосками, светло-голубую куртку, коричневые брюки и коричневые ботинки.

Правоохранители искали мальчика всю ночь. Утром к поискам привлекли аэроразведку, полицейские проводят подворный обход. Также правоохранители расширили радиус поисков и начали искать ребенка в ближайших селах. К поискам присоединились волонтеры.

«Если у вас есть любая информация о возможном месте пребывания ребенка, пожалуйста, сообщите об этом по спецлинии полиции „102“ или к Вышгородскому районному управлению полиции», — просят правоохранители.

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