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Фото-Новости > У берегов Кении найдены самые древние останки человеческого рода

У берегов Кении найдены самые древние останки человеческого рода

Агата Кловская
14.04.21 20:35
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У берегов Кении найдены самые древние останки человеческого рода

Главное: Антропологи нашли у берегов Кении самые древние останки представителей человеческого рода. Это открытие подтверждает, что Восточная Африка является прародиной человечества.

Детали: У берегов озера Туркана в Кении обнаружили самые древние останки представителей человеческого рода. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications.

Отмечается, что в этом же месте полвека назад нашли один из самых древних черепов Homo erectus.

«Мы определили, где именно у берегов озера Туркана почти полвека назад нашли фрагмент черепа KNM-ER 2598, и провели в этом месте повторные раскопки, в результате чего нашли костяшки пальцев и часть костей таза. Не можем сказать точно, принадлежали ли они тому же индивиду, что и часть черепа, однако их устройство однозначно говорит, что их обладатель был крайне древним Homo erectus», — подчеркнули ученые.

Первые безусловные предки человека, прямоходящие люди (Homo erectus), появились в Восточной Африке примерно два миллиона лет назад. Они считаются изобретателями первых сложных орудий труда и первооткрывателями огня.

Homo erectus первыми покинули Африку и расселились практически по всему Старому Свету.

Возраст самых древних останков древних людей, найденных в Кении, составляет 1,8 миллиона лет. Однако точно датировать эти кости сложно, поскольку нет точных данных о месте их обнаружения.

Антропологам под руководством куратора Американского музея естественной истории Эшли Хэммонд удалось разрешить спор вокруг одной из подобных окаменелостей — фрагмента черепа KNM-ER 2598, который нашли в месте под названием Кооби-Фора в 1970 году.

Хэммонд и ее коллеги искали точное место находки по данным аэрофотосъемки, которую провели в середине 1970 годов. Сопоставив снимки с данными Google Maps, они идентифицировали место, где был найден череп, и повторно изучили его.

Изотопный состав слоев на местности подтвердил, что возраст KNM-ER 2598 действительно превышает 1,86 миллиона лет. Это делает череп одним из самых древних свидетельств существования Homo erectus в Африке и на всей Земле.

Помимо этого, антропологи обнаружили несколько других древнейших костей первых представителей людей, в том числе несколько других фрагментов черепа, костяшки пальцев ноги и осколок тазовой кости.

Подчеркивается, что находки в большой мере проясняют историю эволюции наших предков и однозначно указывают на Восточную Африку, как на регион с первыми Homo erectus на Земле.

В тему: В марте 2017 года китайские археологи в ходе раскопок в районе города Сюйчан (центральная провинция Хэнань) обнаружили черепа представителей прежде не известного науке вида ископаемых людей.

Тэги: мир, останки, наука, раскопки, Кения, археологи, антропология

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