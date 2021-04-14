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Фото-Новости > ДТП в Одессе: автомобиль превратился в груду металла – погиб человек

ДТП в Одессе: автомобиль превратился в груду металла – погиб человек

Александр Панько
14.04.21 08:47
194
ДТП в Одессе: автомобиль превратился в груду металла – погиб человек

Главное: ДТП произошло в Одессе. Погиб человек.

Детали: В Одессе произошло смертельное ДТП. О нем сообщает издание «Думская».

Стало известно, что автомобиль Ford Kuga «на большой скорости вылетел с проезжей части на Люстдорфской дороге, несколько раз перевернулся и улетел внутрь двора дома №88б, где врезался в деревья».

В результате аварии машина превратилась в груду металла.

В салоне авто находились пять людей. Известно, что четыре человека пострадали (их госпитализировали), а один погиб.

Сейчас полиция выясняет детали инцидента и его причину.

Место ДТП

В тему: В Одессе водитель маршрутки избил «зайца».

Тэги: ДТП, общество, авария, Одесса, транспорт, регионы, новости Украины

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