Полиция пресекла жестокое обращение с птицами в центре Киева

Главное: Патрульная полиция Киева изъяла птиц, которых использовали для заработка в самом центре столицы.
Детали: Патрульная полиция в Киеве получила сообщение о жестоком обращении с птицами на Владимирском спуске. Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, на месте инспекторы обнаружили мужчину с шестью голубями, которые теснились в контейнерах без еды и воды. При этом никаких документов на птиц он предоставить не смог.
Неподалеку правоохранители заметили другого гражданина с соколом, тоже искавшего желающих сфотографироваться.
Обоих мужчин привлекли к административной ответственности по статьям о жестоком обращении с животными, которая предусматривает штраф от 3400 до 5100 гривен и конфискацию животных.
Птиц изъяли в безопасное место до решения суда.
В тему: В середине 2017 года Верховная Рада Украины ужесточила административную и уголовную ответственность за жестокое обращение с животными вплоть до лишения свободы.
19 марта 2019 года в Киеве запретили цирковые представления с использованием животных.