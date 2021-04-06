Полиция пресекла жестокое обращение с птицами в центре Киева

Главное: Патрульная полиция Киева изъяла птиц, которых использовали для заработка в самом центре столицы.

Детали: Патрульная полиция в Киеве получила сообщение о жестоком обращении с птицами на Владимирском спуске. Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, на месте инспекторы обнаружили мужчину с шестью голубями, которые теснились в контейнерах без еды и воды. При этом никаких документов на птиц он предоставить не смог.

Неподалеку правоохранители заметили другого гражданина с соколом, тоже искавшего желающих сфотографироваться.

Обоих мужчин привлекли к административной ответственности по статьям о жестоком обращении с животными, которая предусматривает штраф от 3400 до 5100 гривен и конфискацию животных.

Птиц изъяли в безопасное место до решения суда.

В тему: В середине 2017 года Верховная Рада Украины ужесточила административную и уголовную ответственность за жестокое обращение с животными вплоть до лишения свободы.

19 марта 2019 года в Киеве запретили цирковые представления с использованием животных.