Во Львовской области произошло весьма необычное ДТП

Главное: Необычное ДТП произошло во Львовской области. Тут внедорожника унесло течением реки.

Детали: В минувшее воскресенье, 4 апреля, в поселке Верхнее (Львовская область) случилось необычное ДТП. О нем поведали в ГСЧС.

Спасатели говорят, что внедорожник Opel Monterey пытался переехать реку Стрый, но неудачно. В итоге машину вместе с водителей унесло течение.

В сообщении сказано: «С помощью альпинистского снаряжения спасатели прицепили авто к ЗИЛ-131 и вытащили на берег».

К счастью, никто не пострадал.

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