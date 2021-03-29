Жертвами пожара в Днепропетровской области стали две женщины и мужчина

Главное: В Днепропетровской области произошел пожар. Его жертвами стали три человека.

Детали: Вечером воскресенья, 28 марта, в селе Вязовок Днепропетровской области произошла трагедия. Тут горел частный дом.

Как передают спасатели, увы, не удалось избежать жертв: в пламени погибли две женщины и мужчина.

Выяснилось, что горела крыша, домашнее имущество и мусор внутри одноэтажного дома на общей площади шестьдесят квадратных метров.

Сейчас выясняются причины трагедии.

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