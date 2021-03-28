Китайцы показали уникальные фотографии Марса

Главное: Опубликованы уникальные снимки Марса. Их сделал китайский зонд.

Детали: Зонд «Тяньвэнь-1» сделал уникальные фотографии Марса. Их публикует Китайское национальное космическое управление.

Снимки поразительны по своей красоте: красная планета, уходя в тень, выглядит как полумесяц.

Информируется: «Фотографии были сделаны, когда зонд находился на высоте одиннадцать тысяч километров над поверхностью планеты».

Одной из целей космического аппарата называют поиск признаков жизни на Марсе.

«Тяньвэнь-1» ушел в космос 23 июля прошлого года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Ожидается, что посадка зонда на красную планету произойдет в мае или июне.

В тему: Ученые выяснили, куда с поверхности Марса подевалась вода.