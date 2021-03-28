Китайцы показали уникальные фотографии Марса

Главное: Опубликованы уникальные снимки Марса. Их сделал китайский зонд.
Детали: Зонд «Тяньвэнь-1» сделал уникальные фотографии Марса. Их публикует Китайское национальное космическое управление.
Снимки поразительны по своей красоте: красная планета, уходя в тень, выглядит как полумесяц.
Информируется: «Фотографии были сделаны, когда зонд находился на высоте одиннадцать тысяч километров над поверхностью планеты».
Одной из целей космического аппарата называют поиск признаков жизни на Марсе.
«Тяньвэнь-1» ушел в космос 23 июля прошлого года с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.
Ожидается, что посадка зонда на красную планету произойдет в мае или июне.
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