Пожар в Харьковской области: погиб маленький мальчик

Главное: В Харьковской области произошел пожар. Его жертвой стал маленький ребенок.

Детали: В минувшую среду, 24 марта, в Лозовой (Харьковская область) произошла трагедия. Тут горел девятиэтажный дом – в огне погиб мальчик 2018 года рождения.

Пожар произошел в квартире.

Известно, что тяжело пострадали мама и бабушка погибшего малыша. Их госпитализировали с отравлением угарным газом и ожогами рук и верхних дыхательных путей.

В ГСЧС говорят: «В комнате квартиры на втором этаже загорелась мебель и домашние вещи».

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