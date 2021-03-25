В России нашли истощенных девочек, «выращенных» кошками

Главное: В России в захламленном доме найдены две истощенные девочки, которые жили вместе с 19-ю кошками. Матерью детей оказалась неонацистка из Латвии.

Детали: В российском городе Талдом правоохранители обнаружили в захламленном доме маленькую девочку вместе с 19-ю кошками. Она пробыла там около трех месяцев. Об этом со ссылкой на начальника пресс-службы управления Министерства внутренних дел России в Московской области Татьяну Петрову сообщает «Лента.ру».

Девочка была в истощенном состоянии, при этом она не умела ходить, только ползает, и отзывается только на «кис-кис».

Правоохранители обнаружили ребенка после того, как погнались за подозрительным мужчиной и проникли в его дом.

«Сотрудники полиции заметили подозрительного мужчину, который при виде полицейских, пытаясь скрыться от них, через оконный проем проник в один из домов, расположенных на улице Щедрина», — заявили в ведомстве.

В МВД добавили, что у девочки не было одежды, средств гигиены и кровати. Оказалось, что вместе с девочкой и кошками проживал 65-летний житель Москвы. По данному факту областная прокуратора организовала проверку.

По информации источника, девочка оказалась в захламленном доме с 19 кошками в подмосковном Талдоме из-за матери.

«Мама отдала знакомому, чтобы девочку не госпитализировали в психиатрический стационар. Похоже, мама тоже нездорова», — сказал собеседник.

Позже Telegram-канал Mash сообщил, что в доме была обнаружена не одна, а две девочки — Дацэ и Мышану 6 и 11 лет. Обе были истощенными и грязными так, как проживали в неблагоприятных условиях.

Мать девочек увлекается неонацистскими идеями.

«В Подмосковье нашли двух девочек-маугли, которые жили вместе с 19-ю кошками. Их мать — неонацистка из Латвии», — говорится в сообщении.

По словам задержанного мужчины, мать девочек называет себя Алприкой, на её странице «ВКонтакте» изображены неонацистские лозунги и фотографии с характерными римскими приветствиями.

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