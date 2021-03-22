Жертвами ДТП в Коростышеве стали три человека

Главное: Смертельное ДТП произошло в Коростышеве. Погибли три человека.

Детали: Страшное ДТП произошло в Коростышеве (Житомирская область) минувшей ночью. Его подробности поведали в полиции.

Известно, что 20-летний местный житель за рулем Volkswagen Passat попытался обогнать Chevrolet Aveo, но произошел контакт, после чего машина влетела в грузовик DAF.

Увы, водитель и оба его пассажира (21-летний парень и 16-летяя девушка) погибли на месте.

Кроме этого еще один 21-летний пассажир был госпитализирован. У него в крови зафиксировали состояние алкогольного опьянения в 1,99 промилле.

Сейчас идет следствие.

В тему: Опубликовано видео с места смертельного ДТП на Троещине.