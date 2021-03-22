В Тернополе едва не сгорели спасатели

Главное: В Тернополе бушевал пожар. Пострадали спасатели.

Детали: Ночью понедельника, 22 марта, в Тернополе произошел пожар. Тут горела сауна на цокольном этаже.

В ГСЧС говорят, что также прогремел взрыв, в результате которого пострадали четыре спасателя.

Информируется: «Во время тушения с верхних этажей здания, с помощью специального оборудования спасены три человека, из них один ребенок, еще пять жильцов дома выведены на свежий воздух».

Сообщается также: «Во время тушения пожара в самой сауне произошло накопление и выброс продуктов пиролиза древесины. Взрывной волной задело четырех спасателей – они получили термические ожоги. Двое из них доставлены в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает».

Пожар уже потушен.

В тему: В Тернополе двое детей наглотались таблеток и попали в больницу.