На Донетчине дети едва не сыграли в футбол боевой гранатой

Главное: В Волновахе Донецкой области дети нашли гранату на спортивной площадке возле жилого дома.

Детали: 18 марта в Волновахский районный отдел полиции Донецкой области поступило сообщение от 70-летнего местного жителя, который рассказал, что на стадионе находится предмет, похожий на гранату. Как сообщает местный департамент коммуникации, мужчина объяснил, что о находке ему сообщили игравшие там дети.

Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли гранату. К счастью, никто не пострадал.

Правоохранители проводят проверку прилегающей территории на отсутствие других боеприпасов.

В тему: 31 марта 2016 года в Ровно на улице Ивана Котляревского в четверг, 31 марта, на детской площадке обнаружили боевую гранату РГД-5. Опасный боеприпас сотрудники взрывотехнического сектора разрядили и обезвредили.

10 июля 2020 года в Киеве на детской площадке нашли гранату в боевом состоянии.