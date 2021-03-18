В Киеве забитый алкоголем внедорожник на полном ходу влетел в остановившийся на светофоре грузовик

Главное: Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия в Киеве с участием легкового автомобиля и грузовика. В багажнике авто было обнаружено множество алкогольных напитков.

Детали: Рано утром 18 марта в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с погибшими на трассе Киев-Чоп в Святошинском районе Киева. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, предварительно установлено, что водитель автомобиля Volvo, двигаясь по проезжей части в направлении города Киева не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем Scania, который двигался впереди и остановился на красный сигнал светофора.

Вследствие ДТП водитель легковушки 1977 года рождения скончался на месте.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соцсети, погибший мог быть пьян. Его пассажиров извлекали спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. При этом они не получили тяжелых травм и «ходили пили пиво».

При этом в салоне было обнаружено много бутылок спиртного, а от пострадавших исходил сильный запах алкоголя.