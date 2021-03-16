Мощный взрыв оставил без света и забора целую улицу в Боярке

Главное: В результате мощного взрыва на одной из улиц Боярки образовалась воронка. Известно об одном пострадавшем. Повреждены также автомобили, окна и заборы у пяти домов.

Детали: Рано утром 16 марта на одной из улиц Боярки прогремел взрыв. Как сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook, пострадал один человек.

Кроме того, в результате взрыва были повреждены трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов, а также образовалась воронка.

Начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

О том, что стало причиной взрыва в полиции не сообщают.

Фото с места событий также публикует канал «Киев Оперативный» в Telegram.

В тему: В середине января 2021 г в Виннице на территории детсада взорвался неизвестный прыгающий предмет.

12 февраля в Соломенском районе Киева произошел взрыв на детской площадке. В результате происшествия погиб один человек.