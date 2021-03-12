Главный «Слуга народа» запарковался прямо посреди пешеходного перехода

Главное: Руководитель «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия грубо нарушил правила парковки у здания Офиса президента.

Детали: Народный депутат Украины, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия припарковался посреди пешеходного перехода у Офиса президента. Соответствующие фото разместил на своей странице в Facebook журналист Михаил Ткач.

Отметим, что в соответствии с Правилами дорожного движения в Украине запрещено парковаться ближе, чем за 10 метров до пешеходных переходов,

В тему: В конце декабря 2017 года Верховная Рада Украины уточнила порядок привлечения к ответственности за нарушение правил дорожного движения и парковки, установленные в режиме фото- и видеофиксации. По мнению мэра столицы это позволит навести порядок в сфере парковки.

В начале 2019 года в Киеве на улице Ревуцкого местные жители наказали водителя автомобиля Ford, который припарковался на пешеходной зоне.