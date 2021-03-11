В Киеве задержали грозу местных школьников

Главное: В Киеве задержали мужчину, который отнимал у школьников мобильные телефоны. Сейчас известно как минимум о трех подобных случаях.

Детали: Сотрудники Национальной полиции задержали в Киеве предполагаемого грабителя детей, который отнимал у них мобильные телефоны и сдавал в ломбарды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Нацполиции.

Как отметили в ведомстве, мужчина ограбил как минимум троих подростков, последней стала девочка, у которой он отобрал телефон на территории школы на проспекте Лобановского.

После двух предыдущих случаев, которые произошли в Голосеевском и Соломенском районах, у полицейских уже были снимки предполагаемого преступника, поэтому спустя час поисков патрульные обнаружили похожего персонажа на остановке общественного транспорта.

После обыска у него обнаружили и телефон, который был похож на тот, который описала потерпевшая школьница.

Сейчас подозреваемый задержан, его передали следственно-оперативной группе Соломенского района. Проверяется его причастность к другим преступлениям.

В тему: В феврале 2019 года правоохранители задержали рецидивиста, который систематично грабил киевских школьников.