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Фото-Новости > В Киеве задержали грозу местных школьников

В Киеве задержали грозу местных школьников

Александр Панько
11.03.21 09:48
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В Киеве задержали грозу местных школьников

Главное: В Киеве задержали мужчину, который отнимал у школьников мобильные телефоны. Сейчас известно как минимум о трех подобных случаях.

Детали: Сотрудники Национальной полиции задержали в Киеве предполагаемого грабителя детей, который отнимал у них мобильные телефоны и сдавал в ломбарды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Нацполиции.

Как отметили в ведомстве, мужчина ограбил как минимум троих подростков, последней стала девочка, у которой он отобрал телефон на территории школы на проспекте Лобановского.

После двух предыдущих случаев, которые произошли в Голосеевском и Соломенском районах, у полицейских уже были снимки предполагаемого преступника, поэтому спустя час поисков патрульные обнаружили похожего персонажа на остановке общественного транспорта.

После обыска у него обнаружили и телефон, который был похож на тот, который описала потерпевшая школьница.

Сейчас подозреваемый задержан, его передали следственно-оперативной группе Соломенского района. Проверяется его причастность к другим преступлениям.

В тему: В феврале 2019 года правоохранители задержали рецидивиста, который систематично грабил киевских школьников.

Тэги: Киев, полиция, общество, происшествие, грабитель, школьники

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