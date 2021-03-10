Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Фото-Новости > В Крыму обмелело известное озеро

В Крыму обмелело известное озеро

Александр Панько
10.03.21 11:01
943
В Крыму обмелело известное озеро

Главное: В Крыму обмелело Изумрудное озеро. Ситуация очень сложная.

Детали: В аннексированном Россией Крыму обмелело Изумрудное озеро. Оно находится возле села Зеленогорье.

Фотографию с места экологического ЧП в «Твиттере» публикует RoksolanaToday & КримUA.

В сообщении сказано: «Озеро стремительно обмелело, больше похоже на лужу».

Озеро находится в горах в долине реки Арпат. Известно, что оно имеет ледниковое происхождение, а основным водным источником его является река Кушень-Узень.

В половодье глубина озера достигает десяти метров, и может мельчать лишь летом, когда приходит жара.

Как видно, в начале марта, несмотря на прохладную погоду, уровень воды тут значительно упал.

Озеро

В тему: На известном крымском курорте воду будут давать по шесть часов в сутки.

Тэги: Крым, общество, озеро, новости Украины

Комментарии

Статьи

10.03.21 13:18

Украинский арсенал: беспилотный авиационный комплекс PD-1

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
09.03.21 08:47

Так является ли роман «Сашка Жегулев» антиреволюционным?

Автор: Дмитрий Факовский

Дайджест

Соцсети: Новый проект Марченко «Паломница» – хороший фундамент для ее политической карьеры
10.03.21 13:10

Соцсети: Новый проект Марченко «Паломница» – хороший фундамент для ее политической карьеры

Автор: «Капитал»

Выбор редакции
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Шпрехенфюреров и их помощников-стукачей нужно тыкать физиономиями в Конституцию
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.03.21 12:42

В РПЦ считают, что захваты храмов в Украине провоцирует пропаганда против УПЦ
10.03.21 12:20

В Бердянске прогремел взрыв в многоэтажке. Есть погибшие
10.03.21 12:11

Насилие над женщинами в мире: в ВОЗ озвучили жуткие цифры
10.03.21 11:27

Украинцев готовят к чему-то очень серьезному
10.03.21 11:01

В Крыму обмелело известное озеро
10.03.21 10:32

В Киеве школьница выбросилась с балкона 18-этажного дома
10.03.21 10:00

Собак научат «искать» коронавирус
10.03.21 09:40

В Индонезии огромный крокодил проглотил целиком 8-летнего мальчика
10.03.21 09:21

В Тернополе двое детей наглотались таблеток и попали в больницу
10.03.21 08:40

В Украине зафиксирован огромный скачок смертности от коронавируса
10.03.21 12:20

В Бердянске прогремел взрыв в многоэтажке. Есть погибшие
10.03.21 11:27

Украинцев готовят к чему-то очень серьезному
10.03.21 09:21

В Тернополе двое детей наглотались таблеток и попали в больницу
10.03.21 08:40

В Украине зафиксирован огромный скачок смертности от коронавируса
09.03.21 18:58

Главные новости за 9 марта 2021 года
09.03.21 16:16

В Минздраве назвали условие для введения полного локдауна
09.03.21 13:34

На Днепропетровщине подросток наглотался таблеток и запил их алкоголем
09.03.21 09:35

Коронавирус в Украине резко снизил обороты: данные на 9 марта
08.03.21 09:22

Социологи узнали, чего хотят украинские женщины. И что хотят дать им мужчины
07.03.21 12:33

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще более ста человек
08.03.21 14:40

Управделами УПЦ передал настоятелям захваченных храмов церковную утварь для богослужений
07.03.21 14:29

В Кривом Роге процветает подростковое насилие
07.03.21 14:05

Стало известно, когда кофе вредит здоровью
07.03.21 18:20

Вокруг Оксаны Марченко объединятся лидеры общественного мнения, поскольку она несет в массы месседж прощения, -- СМИ
07.03.21 18:26

Гетманцев: Основания для применения санкций в отношении Медведчука нам до сих пор не известны
07.03.21 12:33

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще более ста человек
06.03.21 14:43

Оксана Марченко поддержала журналистов незаконно закрытых властью телеканалов
06.03.21 12:54

Стало известно, каким будет курс гривны после праздничных выходных
06.03.21 11:51

Группа ученых спрогнозировала сроки вымирания почти всего живого на Земле
08.03.21 09:22

Социологи узнали, чего хотят украинские женщины. И что хотят дать им мужчины
Фото и Видео
В Бердянске прогремел взрыв в многоэтажке. Есть погибшие
В Бердянске прогремел взрыв в многоэтажке. Есть погибшие
В Бердянске прогремел взрыв в многоэтажке. Есть погибшие
В Бердянске прогремел взрыв в многоэтажке. Есть погибшие
Украинцев готовят к чему-то очень серьезному
Украинцев готовят к чему-то очень серьезному
В Крыму обмелело известное озеро
В Крыму обмелело известное озеро
Опубликовано видео крайне неадекватного поведения премьер-министра Таиланда
Опубликовано видео крайне неадекватного поведения премьер-министра Таиланда
Грета Тунберг выбрала себе новую жертву
Грета Тунберг выбрала себе новую жертву
В Армении оппозиция установила палатки и полностью заблокировала здание парламента
В Армении оппозиция установила палатки и полностью заблокировала здание парламента
На Львовщине задержана банда «копов»-похитителей
На Львовщине задержана банда «копов»-похитителей
Появилось видео драки священников и верующих в Грузии
Появилось видео драки священников и верующих в Грузии
Степанов недоволен процессом вакцинации в Украине
Степанов недоволен процессом вакцинации в Украине
На берег Уэльса выбросило останки неизвестного огромного существа
На берег Уэльса выбросило останки неизвестного огромного существа
fraza.com
Новости блогосферы
13.02.21 15:20

Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом
09.02.21 20:27

Зеленский совершил государственный переворот. Его ждет уголовная статья
07.02.21 18:03

Изнасилование Зеленским
06.02.21 10:10

Зеленский становится опасным для общества

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.