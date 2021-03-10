В Крыму обмелело известное озеро

Главное: В Крыму обмелело Изумрудное озеро. Ситуация очень сложная.

Детали: В аннексированном Россией Крыму обмелело Изумрудное озеро. Оно находится возле села Зеленогорье.

Фотографию с места экологического ЧП в «Твиттере» публикует RoksolanaToday & КримUA.

В сообщении сказано: «Озеро стремительно обмелело, больше похоже на лужу».

Озеро находится в горах в долине реки Арпат. Известно, что оно имеет ледниковое происхождение, а основным водным источником его является река Кушень-Узень.

В половодье глубина озера достигает десяти метров, и может мельчать лишь летом, когда приходит жара.

Как видно, в начале марта, несмотря на прохладную погоду, уровень воды тут значительно упал.

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