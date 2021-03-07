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Фото-Новости > На берег Уэльса выбросило останки неизвестного огромного существа

На берег Уэльса выбросило останки неизвестного огромного существа

Александр Панько
07.03.21 13:46
628
На берег Уэльса выбросило останки неизвестного огромного существа

Главное: В Уэльсе море выбросило на берег останки огромного неизвестного морского животного. Его длина может превышать 7 метров, а вес — 4 тонны.

Детали: На берегу Уэльса нашли останки некоего животного длиной около 7 метров. Как сообщает Daily Mirror, у загадочного существа отсутствует голова, поэтому его размеры могут быть больше.

По оценке специалистов, вес останков составляет около 4 тонн. Идентификацию затрудняет крайняя степень разложения.

По словам Мэтью Уэстфилда из британской программы изучения китообразных, выбросившихся на берег, животное умерло в море и оказалось на суше во время прилива.

Женщина, которая первой заметила останки, предположила, что они принадлежали гигантской акуле. Специалисты первоначально считали, что имеют дело с разлагающейся тушей кита, однако костная структура и запах оказались характерны для рыб, а не морских млекопитающих.

По другой версии, это могут быть останки гигантской акулы.

Окончательные выводы будут сделаны после анализа тканей.

Туша неизвестного морского животного, найденная на берегу в Уэльсе

Туша неизвестного морского животного, найденная на берегу в Уэльсе

Туша неизвестного морского животного, найденная на берегу в Уэльсе

Туша неизвестного морского животного, найденная на берегу в Уэльсе

Справка: Гигантская или исполинская акула — второй по величине вид акул, уступающий по размерам только китовым акулам. Известны экземпляры длиной до девяти метров. Питаются планктоном и не представляют опасности для человека.

В тему: В январе 2021 года пользовательница TikTok из Австралии опубликовала видео со странным существом, которое заползло в ее дом. Выяснилось, что это исполинская ящерица.

Напомним: Весной 2009 года на пляже в Тампа Бэй в США было обнаружено непонятное чудовище.

В октябре 2010 года в болотах Мадагаскара было найдено неизвестное существо, напоминающее мангуста.

В 2013 году в холодных арктических водах северной части Канады была поймана очень редкая рыба. Исследователи идентифицировали его, как суперредкую длинноносую химеру.

В сентябре 2017 года на пляже в американском штате Техас, пережившем сильнейший ураган «Харви», было обнаружено загадочное существо с острыми зубами.

Тогда же местные жители обнаружили на берегу филиппинского острова Лейт тушу неизвестного огромного морского животного.

В октябре ученые приступили к исследованию глубоководного загадочного существа, чьи останки были найдены на удаленном пляже в штате Аляска. Белый объект длиной около полутора метров обнаружил в Бернерс-Бей местный житель Бьорн Диле, когда шел на лодке.

В ноябре того же года жители Севастополя обнаружили на одном из городских пляжей странное существо, выброшенное морем. Находка удивила, но одновременно и напугала горожан. Однако, по мнению скептиков, это всего лишь веник в мазуте.

В начале 2020 года житель американского штата Южная Каролина Александр Илг обнаружил на пляже Фолли Бич странный шар розового цвета, похожий на желе.

В июле того же года жители китайской провинции Хэнань заметили странное трехметровое существо, похожее на монстра, почитаемого в местной культуре. Однако есть мнение, что речь идет об обычном косяке рыб.

В октябре на берег одного из американских штатов приливом выбросило странное существо с щупальцами. Ученые предположили, что это семиногий осьминог.

Тогда же жители греческого острова Крит нашли на северном берегу останки загадочного существа. По данным экспертов, это барсук, потерявший шерсть и раздувшийся после долгого пребывания в воде.

В декабре в таиландской провинции Краби рыбак поймал в реке странное существо с множеством длинных черных ног. При этом оно передвигалось как паук.

В самом конце года загадочное мертвое «чудовище» вымыло на берег британского графства Пембрукшир в Уэльсе. Находка не на шутку озадачила специалистов.

Тэги: мир, акула, останки, существо, монстр, кит, Уэльс

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