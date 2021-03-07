На берег Уэльса выбросило останки неизвестного огромного существа

Главное: В Уэльсе море выбросило на берег останки огромного неизвестного морского животного. Его длина может превышать 7 метров, а вес — 4 тонны.

Детали: На берегу Уэльса нашли останки некоего животного длиной около 7 метров. Как сообщает Daily Mirror, у загадочного существа отсутствует голова, поэтому его размеры могут быть больше.

По оценке специалистов, вес останков составляет около 4 тонн. Идентификацию затрудняет крайняя степень разложения.

По словам Мэтью Уэстфилда из британской программы изучения китообразных, выбросившихся на берег, животное умерло в море и оказалось на суше во время прилива.

Женщина, которая первой заметила останки, предположила, что они принадлежали гигантской акуле. Специалисты первоначально считали, что имеют дело с разлагающейся тушей кита, однако костная структура и запах оказались характерны для рыб, а не морских млекопитающих.

По другой версии, это могут быть останки гигантской акулы.

Окончательные выводы будут сделаны после анализа тканей.

Справка: Гигантская или исполинская акула — второй по величине вид акул, уступающий по размерам только китовым акулам. Известны экземпляры длиной до девяти метров. Питаются планктоном и не представляют опасности для человека.

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