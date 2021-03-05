Главное: На Прикарпатье вандалы атаковали памятник Тарасу Шевченко. Ему отбили голову.
Детали: В селе Подпечеры (Ивано-Франковская область) произошел неприятный инцидент. О нем в «Фейсбуке» поведал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Кроме этого чиновник опубликовал фотографии с места инцидента.
На них видно, что вандалы отбили голову местному памятнику Тарасу Шевченко.
Информируется: «Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тараса Шевченко! Очевидно, вандалы «приурочили свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря».
Сейчас идет поиск злоумышленников.
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