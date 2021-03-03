«Укрпочта» впервые в своей истории выпустит почтовые марки с обнаженкой

Главное: «Укрпочта» впервые в истории вводит в обращение марки с изображениями обнаженных женщин. Ожидается, что серия «Ее величество — женщина» выйдет в продажу в пятницу, 5 марта.

Детали: 5 марта в продажу поступят первые в истории Украины почтовые марки с обнаженными телами в жанре «ню». Как сообщает пресс-служба национального оператора почтовой связи «Укрпочта», марки, конверты и карточки серии «Ее величество — женщина» выпущены в сотрудничестве с Национальным музеем Тараса Шевченко и Национальным художественным музеем Украины.

Одну из почтовых марок украшает картина Тараса Шевченко «Одалиска», написанная в 1840 году в Петербурге. На конверте к выпуску представлена ​​еще одна работа Тараса Григорьевича — «Вирсавия», написанная в 1860 г.

На второй почтовой марке воспроизведена работа «Энергия II», написанная в 1991 г современным художником-графиком, лауреатом Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко, Андреем Чебыкиным. На конверте к этой марке представлена иллюстрация к сборнику «Опавшие листья» Ивана Франко авторства Андрея Чебыкина.

Количество марок на одном листе — 9 (3×3). Тираж каждой марки — 130000 экземпляров. Стоимость одной марки составляет 9 грн, конверта — 4 грн, карточки — 4 грн.

В «Укрпочте» надеются, что новая серия марок не только пополнит коллекции украинских филателистов, став одним из самых любимых изысканно-пикантных экспонатов, но и придаст художественную эстетику почтовым отправлениям. Поскольку женская красота, пронесенная сквозь века и изображенная выдающимися художниками, способна очаровать и вдохновить на написание нескольких искренних строк от руки.

В тему: В марте 2015 года «Укрпочта» написала письмо находившейся тогда в российском плену летчице Надежде Савченко и выпустила марку с ее портретом.