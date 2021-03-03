Минюст предложил называть камеры СИЗО именами благодетелей

Главное: Глава Министерства юстициии Денис Малюська показал реконструированную камеру в Лукьяновском СИЗО. При этом он предложил давать имена людей, которые потратили деньги на ремонт, камерам и даже целым корпусам.

Детали: Министр юстиции Украины Денис Малюська показал отремонтированную камеру киевского СИЗО. На своей странице в Facebook он заявил, что ремонт стоимостью 101 тыс. 205 грн был проведен за счет средств, полученных от платы за камеры здесь же.

«Немного ада вам в ленту. Камера Государственного учреждения „Киевский следственный изолятор“ на 20 человек до и после ремонта», — написал чиновник, добавив, приложив к посту фотографии и скриншот сметы выполненных работ.

Малюська также поделился идеей продавать право назвать камеру своим именем с табличкой на входе, а также возможность называть корпуса своим именем.

В тему: 8 мая 2020 года министр юстиции Малюська сообщил об открытии в СИЗО Киева 4 платных камер. От других они отличаются улучшенными условиями размещения. Причем, чем дольше вы здесь пребываете, тем дешевле она вам обойдется. Тогда же он анонсировал появление в скором будущем таких камер в СИЗО по всей стране.

24 июля он объявил о начале продаж подарочных сертификатов на пребывание в камерах СИЗО с улучшенными условиями содержания.