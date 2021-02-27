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Фото-Новости > Украинским военным разрешили поднимать ноги ниже, чем раньше

Украинским военным разрешили поднимать ноги ниже, чем раньше

Александр Панько
27.02.21 10:58
1072
Украинским военным разрешили поднимать ноги ниже, чем раньше

Главное: В ВСУ ввели новый строевой шаг. Теперь военные, движущиеся строевым шагом, могут поднимать ногу на 5 сантиметров ниже, чем раньше.

Детали: В Вооруженных силах Украины ввели новый строевой шаг. Теперь военнослужащим можно поднимать ногу не на 15-20 см от земли, как было ранее, а на 10-15 см. Об этом в Facebook сообщает служба связей с общественностью Командования Сухопутных Войск ВСУ.

Новый строевой шаг будет применен на военном параде по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. Поэтому в Отдельном президентском полку имени гетмана Богдана Хмельницкого провели показательное занятие по методике подготовки личного состава к этому мероприятию с учетом нововведений.

«Присутствующим продемонстрировали движение старого и нового строевого шага одиночно и в составе шеренг, парадного расчета. Военнослужащие двигались со скоростью 110 шагов в минуту, а длина шага составляла 70-80 см. Основным отличием стало то, что теперь военнослужащие, которые движутся строевым шагом, поднимают ногу на 10-15 см от земли, вместо ранее определенных 15-20 см», — сказано в сообщении.

В тему: В Украине названы сроки «отлова» призывников.

Тэги: общество, Вооруженные Силы Украины, военные, новости Украины, строевой шаг

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