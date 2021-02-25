В Киеве у маршрутки на ходу отлетело колесо

Главное: У маршрутки № 529 на проспекте Гагарина колесо отвалилось прямо на ходу. Люди не скрывают своего возмущения.

Детали: В Киеве у маршрутки с пассажирами на ходу отвалилось колесо. Произошло все сегодня, 25 февраля, на проспекте Гагарина, сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

«На проспекте Гагарина у маршрутки № 529 с пассажирами на ходу отвалилось колесо. Когда уже начнут их проверять на техническое состояние?», — говорится в сообщении.

Пользователи соцсети не скрывали своего возмущения не только этим фактом, но и тем, что перевозчики, имея в своем автопарке такие «убитые» маршрутки, хотят еще и цены на проезд повысить.

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