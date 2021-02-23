Судья, посадивший Стерненко, в свое время прославился на весь Донецк

Главное: Вынесший приговор по делу Стерненко судья в свое время стал известен всему Донецку, установив у дома бюсты Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Детали: Судья Виктор Попревич, который вынес сегодня решение по делу одесского активиста Сергея Стерненко, установил у ворот своего особняка в Донецке бюсты советских лидеров Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Как сообщил журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook, это произошло еще до войны на Донбассе.

«В нормальной стране этого любителя ГУЛАГа и сталинщины к суду даже не подпустили бы», — написал он, приложив в подтверждение соответствующие фотографии.

В тему: 23 февраля 2021 года Приморский райсуд Одессы вынес обвинительный приговор по делу Сергея Стерненко о похищении человека. Стерненко присудили 7 лет и 3 месяца тюрьмы и конфискацию половины имущества.