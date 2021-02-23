В самом центре Ужгорода образовался гигантский провал

Главное: Обвал брусчатки произошел в Ужгороде. Стали известны подробности.

Детали: В Ужгороде обвалилась брусчатка. Произошло это прямо на центральной площади города.

Как сообщает мэрия, на месте ЧП появилась четырехметровая яма.

Горсовет информирует: «На место обвала сразу приехали представители коммунальных служб: водоканала, ГРЭС, организации, обслуживающей уличное освещение, а также сотрудники управления градостроительства и архитектуры и департамента городского хозяйства».

Сейчас с помощью спецтехники хотят отодвинуть МАФ, находящийся возле «провала» для уменьшения нагрузки на плиту перекрытия. Так хотят избежать дальнейшего обвала поверхности.

Проход у кукольного театра со стороны реки Уж уже перекрыт.

В тему: мы писали, что Закарпатью угрожает зимнее наводнение.