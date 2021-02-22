Украинского вице-премьера заметили вместе с Кадыровым. Шмыгаль ждет объяснений

Главное: На международной выставке в ОАЭ вице-премьер-министр Олег Уруский был замечен рядом с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ждет от него объяснений.
Детали: Накануне, 21 февраля, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский находился на международной военно-технической выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.
На одном из фото его зафиксировали с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Премьер-министр Денис Шмыгаль потребовал от Уруского предоставить срочные объяснения.
«Жду от Олега Уруского срочного объяснения», — написал Шмыгаль.
Ранее сам Уруский сообщал, что в рамках выставки демонстрируются «новейшие технологии практически по всем ключевым направлениям развития вооружения и военной техники».
Он добавил, что украинская делегация обратила внимание организаторов мероприятия о неприемлемости подобных ситуаций в будущем. Однако «шарахаться» от представителей страны-агрессора он не будет.
«Также не считаю возможным „шарахаться“ от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны», — отметил вице-премьер.
В тему: Вокруг вице-премьера Олега Уруского, отвечающего за оборонно-промышленный комплекс, разгорелся скандал.