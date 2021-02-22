Украинского вице-премьера заметили вместе с Кадыровым. Шмыгаль ждет объяснений

Главное: На международной выставке в ОАЭ вице-премьер-министр Олег Уруский был замечен рядом с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ждет от него объяснений.

Детали: Накануне, 21 февраля, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский находился на международной военно-технической выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

На одном из фото его зафиксировали с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. Премьер-министр Денис Шмыгаль потребовал от Уруского предоставить срочные объяснения.

«Жду от Олега Уруского срочного объяснения», — написал Шмыгаль.

Ранее сам Уруский сообщал, что в рамках выставки демонстрируются «новейшие технологии практически по всем ключевым направлениям развития вооружения и военной техники».

Сам же Уруский заявил, что не имел никаких контактов с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на выставке в Объединенных Арабских Эмиратах. Во время открытия он оказался рядом с Кадыровым согласно протоколу государства-организатора.

«Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. В то же время, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р.Кадыров», — заявил Уруский.

Он добавил, что украинская делегация обратила внимание организаторов мероприятия о неприемлемости подобных ситуаций в будущем. Однако «шарахаться» от представителей страны-агрессора он не будет. «Также не считаю возможным „шарахаться“ от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны», — отметил вице-премьер.

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