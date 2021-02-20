На Черниговщине мошенники «сняли порчу» с пенсионерки почти за миллион

Главное: У потерпевшей как раз заболели члены семьи. Поэтому она легко поддалась влиянию мошенниц.

Детали: В Прилуках Черниговской области полицейские задержали мошенниц, которые выманили у пожилой женщины почти миллион гривен. Об этом сообщает Нацполиция в пятницу, 19 февраля.

Как отметили в ведомстве, к правоохранителям обратилась 67-летняя жительница Прилук, которая сообщила, что к ней прямо на улице подошли две незнакомки и предложили помочь ей. Якобы они могут снять порчу, которую «увидели» на женщине и от которой якобы страдает вся ее семья.

«Поскольку у потерпевшей как раз заболели члены семьи, она легко поддалась влиянию мошенниц. Женщина согласилась вынести из дома все сбережения „для снятия негативной энергетики“. Она отдала незнакомкам 30 тысяч долларов, 1500 евро и 20 тысяч гривен», — говорится в сообщении.

После того, как незнакомки забрали деньги и ушли, женщина пришла в себя и обратилась в полицию. Потерпевшая смогла дать полицейским приметы злоумышленниц и они быстро установили, что к мошенничеству причастны две жительницы Донецкой области — 1967 и 1989 годов рождения.

«После совершения мошенничества в Прилуках злоумышленницы сначала переместились в Киев, а затем заказали такси и отправились в направлении города Днепр. Там их и догнала группа полицейских Прилукского отдела полиции», — говорится в сообщении.

Злоумышленниц задержали, а в ходе обыска у них изъяли деньги. Решается вопрос об избрании меры пресечения и объявлении подозрения злоумышленницам по статье о мошенничестве (ч.3. ст.190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

В тему: В середине октября минувшего года мошенницы из Мариуполя «сняли порчу» с пенсионерки из Николаевской области. В ходе «обряда» старушка отдала злоумышленницам деньги и украшения почти на 950 тыс. гривен.